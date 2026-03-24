Ледник Судного дня трещит по швам: чем грозит миру его разрушение

Ледник Судного дня к 2067 году начнет терять огромное количество массы

Антарктический ледник Туэйтса давно вызывает особый интерес у ученых. Его нередко называют ледником Судного дня из-за потенциальных последствий возможного разрушения.

Этот гигант находится на территории Западно-Антарктического ледникового щита и занимает площадь около 192 тысяч квадратных километров. Толщина ледяного массива в отдельных местах достигает примерно четырех километров.

По оценкам специалистов, полное таяние одного только Туэйтса может привести к росту уровня мирового океана примерно на 65 сантиметров. Такой сценарий способен изменить береговые линии в ряде густонаселенных регионов планеты и сделать часть островных территорий непригодными для жизни. Чем еще опасно разрушение ледника Судного дня — в материале 5-tv.ru.

Почему его называют «барьером»

Вместе с соседним ледником Пайн-Айленд Туэйтс выполняет важную функцию — он сдерживает дальнейшее разрушение ледяных массивов западной части Антарктиды. Этот регион считается особенно чувствительным к изменениям климата. Если весь ледниковый щит начнет активно таять, уровень воды в океане может увеличиться более чем на три метра.

Под действием силы тяжести ледник постепенно смещается к морю Амундсена, где его нижние слои размываются теплыми океанскими течениями. Выступающую в залив часть массива называют «языком». Ежегодно он продвигается примерно на два километра, что способствует отколу айсбергов и ускоряет разрушение ледяной структуры.

Как ученые изучают опасный процесс

Ледник был впервые зафиксирован в ходе антарктической экспедиции в середине XX века, однако серьезные исследования начались значительно позже. Современные технологии, включая спутниковые наблюдения и радиолокационную интерферометрию, позволили обнаружить, что скорость изменений здесь значительно выше, чем у других ледников региона.

Одним из заметных событий стало откалывание крупного айсберга в начале 2000-х годов. Огромная ледяная глыба, получившая обозначение B-22A, долгое время фактически тормозила движение ледника в сторону океана. Однако в последние годы айсберг начал активнее перемещаться, что вновь усилило опасения исследователей.

Насколько близка угроза катастрофы

Причины нестабильности ледника связаны не только с воздействием теплых вод, но и с постепенным разрушением его основания. В результате ледяная масса может быстрее сползать в океан, ускоряя повышение уровня воды.

Компьютерные модели дают разные прогнозы: одни предполагают возможное обрушение шельфовой части ледника, другие указывают на его относительную устойчивость. Если ранее ученые говорили о таянии в течение нескольких десятилетий, сейчас многие считают, что процесс может занять сотни лет.

При этом не исключается, что на разрушение ледника влияет не только деятельность человека и климатические изменения, но и геологические процессы в земной коре.

Есть ли шанс замедлить процесс

Международные научные группы уже обсуждают проекты по защите ледника. В частности, рассматривается идея создания гибкой подводной конструкции, способной уменьшить воздействие теплых течений. Предполагается, что такие меры позволят выиграть время, пока глобальные усилия по сокращению выбросов начнут давать ощутимый эффект.

Однако специалисты подчеркивают: ледник реагирует на изменения крайне медленно. Это означает, что даже при реализации масштабных проектов результаты станут заметны не сразу.

