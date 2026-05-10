В России заявили о смене позиции ЕС по украинскому вопросу

При этом Запад надеется нанести Москве «стратегическое поражение».

Поменялась ли позиция Евросоюза по Украине

Дмитрий Полянский: Евросоюз не хочет участвовать в переговорах по Украине

Страны Евросоюза перестали требовать своего участия в переговорах по украинскому урегулированию на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом в беседе с РИА Новости заявил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский.

Он отметил, что раньше Европа не раз просила допустить ее к переговорному процессу и обсуждению вопроса гарантий безопасности. Теперь же Брюссель изменил свою позицию, подчеркнул постпред.

При этом Полянский сообщил, что Запад все еще надеется на «стратегическое поражение Москвы», а их политики будто обрели уверенность на фоне недавних дипломатических шагов со стороны Вашингтона.

«Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте», — пояснил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что европейские государства намерены обсудить с Россией вопросы, связанные с конфликтом на Украине. Тему могут рассмотреть на саммите руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС, который пройдет в конце мая на Кипре.

