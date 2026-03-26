Дефицит топлива уже в апреле: в Европе разгорелся энергокризис

Острый дефицит топлива предрекают и Европе. По прогнозам экспертов, нехватка энергии может стать критической уже в следующем месяце. Но даже сейчас европейцы чувствуют последствия сбоев в поставках. Цены на бензин и дизель стремительно растут, на многих заправках горючее закончилось. Под ударом оказались промышленность и сельское хозяйство. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин покажет масштаб бедствия.

У кого-то нефтяной джекпот, а Европа снова битая карта. Немецкий бундестаг сегодня включает антикриз на полную мощность — заправкам законодательно хотят запретить повышать цены больше одного раза в день. А у министра энергетики ФРГ приступ политического покаяния: можно ведь было хотя бы собственную атомную электроэнергетику не разрушать.

«Поэтапный отказ от атомной энергетики был огромной ошибкой. Сейчас нам не хватает этой энергии. Таким образом, единственный способ обеспечить энергоснабжение — это газ», — подчеркнула министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе.

Крупнейшие корпорации Европы, и в первую очередь как раз самые энергоемкие немецкие, уже взвыли. Химический концерн BASF официально поднимает цены на весь профильный портфель для бытовой и промышленной химии — до 30%, а местами и выше. А если что-то и полетит в ближайшее время, в самом худшем смысле этого слова, например, миллионы летних отпусков. Перевозчики готовятся выписывать отдельный счет за авиакеросин.

«По прогнозам, билеты не то что на Lufthansa и Air France, даже на дешевый лоукостер EasyJet будут, вероятно, по цене как сейчас бизнес‑класс», — отметил корреспондент.

Французские власти готовятся на этом фоне повысить нагрузку всех своих пяти НПЗ, чтобы резко нарастить выпуск дизеля. Итальянское правительство пытается залить энергетический «пожар» вертолетными деньгами — временное снижение акцизов, налоговые послабления для грузоперевозчиков, миллиарды евро для семей и бизнеса.

Но все тщетно: по оценке главы нефтегазового гиганта Shell, европейцы начнут ощущать вскоре не цену, а дефицит, то есть нехватку топлива — уже в апреле, то есть буквально со следующей недели.

«Страны не могут обеспечить национальную безопасность без энергетической безопасности. Первым удар пришелся на Южную Азию. Затем это перешло на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию, а в апреле — в большую часть Европы», — отметил генеральный директор Shell Ваэль Саван.

А для фермеров кризис не только топливный. В разгар посевной, где и почем брать удобрения. Аммиачные делаются тоже на основе газа, который поставляется странами Персидского залива. И это, похоже, не временные трудности. Сельхозпроизводителей загоняют в тупик — на французских полях только кризис сейчас и разрастается.

«Мы всерьез задумываемся над тем, чтобы вообще не засевать наши участки. Я больше не могу позволить себе работать в убыток», — рассказал фермер Жофруа.

Вот и для британских фермеров нормированное топливо — едва ли не «по карточкам». А казначейство в Лондоне объявляет аварийный режим.

«Не мы начали эту войну, но это война, которая повлияет на нашу страну. Последствия могут быть серьезными», — сказала канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

И далее по всей продовольственной цепочке от фермера до стола — доставка, накрутка цен в супермаркетах. Энергетическая воронка: от Ормуза до чека на кассе. Любой кризис, а топливный уж тем более, всегда отражается на покупателях. Тут даже не нужно говорить, на что именно быстрее всего вырастут цены — на все.

И Дональд Трамп добивает. Иначе и не скажешь. Воюет с Ираном, а шантажирует союзников, заставляя теперь покупать дорогой американский СПГ — иначе больше никаких льгот. Евросоюз послушно обязался выложить 750 миллиардов долларов. Сначала тебя втягивают в войну — потом выставляют счет, худшая для европейцев сделка.

