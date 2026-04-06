Вода пошла в дома: тысячи людей эвакуировали после прорыва дамбы в Дагестане
Стихия ударила сразу по нескольким поселкам, последствия оказались трагическими.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов; 5-tv.ru
Тысячи людей эвакуировали из Дербентского района Дагестана после прорыва дамбы
Более четырех тысяч человек пришлось срочно вывезти из зоны подтопления в Дербентском районе из-за разрушения гидротехнических сооружений. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
«Накануне в Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. В превентивных целях из четырех микрорайонов, попадающих в зону затопления, было эвакуировано более 4 тыс. человек», — говорится в сообщении.
Власти уточнили, что большинство людей временно разместились у родственников, а остальных направили в шесть подготовленных пунктов размещения. Там им обеспечили питание и медицинскую помощь.
Стихия привела к трагическим последствиям. В зоне сильного течения между поселками Мамедкала и Геджух погибли два человека, а поток воды унес несколько автомобилей.
Причиной ЧП стали проливные дожди, которые вызвали переполнение Геджухского водохранилища и разрушение земляной дамбы. Сообщается, что среди погибших — беременная женщина и ребенок, которых унесло водой.
На фоне непогоды пострадала и Махачкала: в городе зафиксированы подтопления улиц, а также произошло обрушение многоквартирного дома. По данным журналистов, уровень воды продолжает расти после каждого нового дождя, что осложняет передвижение транспорта и пешеходов.
42%
