Вода пошла в дома: тысячи людей эвакуировали после прорыва дамбы в Дагестане

Дарья Орлова
Стихия ударила сразу по нескольким поселкам, последствия оказались трагическими.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Мурад Магомедов; 5-tv.ru

Более четырех тысяч человек пришлось срочно вывезти из зоны подтопления в Дербентском районе из-за разрушения гидротехнических сооружений. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«Накануне в Дербентском районе из-за повышения уровня воды в Геджухском водохранилище произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений. В превентивных целях из четырех микрорайонов, попадающих в зону затопления, было эвакуировано более 4 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Власти уточнили, что большинство людей временно разместились у родственников, а остальных направили в шесть подготовленных пунктов размещения. Там им обеспечили питание и медицинскую помощь.

Стихия привела к трагическим последствиям. В зоне сильного течения между поселками Мамедкала и Геджух погибли два человека, а поток воды унес несколько автомобилей.

Причиной ЧП стали проливные дожди, которые вызвали переполнение Геджухского водохранилища и разрушение земляной дамбы. Сообщается, что среди погибших — беременная женщина и ребенок, которых унесло водой.

На фоне непогоды пострадала и Махачкала: в городе зафиксированы подтопления улиц, а также произошло обрушение многоквартирного дома. По данным журналистов, уровень воды продолжает расти после каждого нового дождя, что осложняет передвижение транспорта и пешеходов.

