Редкое заболевание: бывшая гимнастка проснулась парализованной в приюте для бездомных

Диана Кулманакова
Теперь 36-летняя женщина живет в пансионате для пожилых людей.

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hammerschmidt

В американском штате Флорида 36-летняя Эрика Мейс оказалась прикована к инвалидному креслу и поселилась в специализированном пансионате для пожилых людей из-за паралича нижней части тела. Об этом сообщает Mirror.

До инцидента бывшая спортсменка и тренер по гимнастике вела крайне активный образ жизни, увлекалась серфингом и танцами. Однако череда жизненных трудностей, включая проблемы с зависимостью и период бездомности, подорвали ее здоровье. Кроме того, позвоночник женщины поразило редкое заболевание.

Рассказывая о событиях, предшествовавших трагедии, американка отметила, что за несколько дней до паралича чувствовала сильное недомогание, лихорадку и озноб. Находясь в приюте для бездомных после долгой жизни на улице, она легла спать, а утром обнаружила, что не может пошевелить ногами. В больнице врачи диагностировали гнойное воспаление тканей размером два дюйма, которое сжимало спинной мозг.

Причиной стал золотистый стафилококк, попавший в кровоток и спровоцировавший повреждение тканей.

«Они попросили меня пошевелить пальцами ног, и я не смогла», — вспомнила Эрика.

В настоящее время Мейс живет в окружении людей, которые на десятки лет старше нее. Несмотря на то, что ей пришлось пережить глубокую депрессию, сейчас она чувствует себя лучше. К женщине начала возвращаться чувствительность в стопе, она заново научилась самостоятельно пользоваться туалетом и пересаживаться в кровать.

Свою историю Эрика начала публиковать в соцсетях, где нашла поддержку тысяч людей. Женщина надеется в будущем обрести собственный дом и восстановить отношения с дочерью.

