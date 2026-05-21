Срезать неудачи вместе с волосами: лунный гороскоп стрижек на июнь 2026 для знаков зодиака

В первый месяц лета особенно хочется легкости и обновления. Солнце, отпуск, морской воздух — всё это манит к переменам. Но июнь — месяц капризный: волосы становятся более уязвимыми к ультрафиолету, соленой воде и перепадам температур. Поэтому стричься нужно с умом, сверяясь с лунным календарем.

В какие даты июня 2026 года стрижка принесет удачу, а когда лучше остаться дома с питательной маской — эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Лунный гороскоп стрижек для знаков зодиака на июнь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья.

Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизни удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на июнь 2026 для знаков зодиака

В июне нас ждет одно новолуние (15 июня) и одно полнолуние (30 июня). В эти периоды лучше не стричься на эмоциях: стоит действовать продуманно.

Первая половина месяца проходит под убывающей Луной — это время для тех, кто хочет закрепить форму и укрепить корни.

Вторая половина (после новолуния) — растущая Луна, идеальна для ускорения роста и смелых экспериментов.

Лучшие дни для стрижки и окрашивания в июне 2026 по лунному календарю

Растущая Луна создаст идеальные условия для обновления образа. Волосы будут быстрее расти, лучше держать форму и выглядеть более здоровыми.

5–6 июня (Луна в Весах и Скорпионе, убывающая) — астрологи считают эти дни лучшими в фазе убывающей Луны для стрижки. Весы отвечают за гармонию, а Скорпион — за трансформацию. Форма будет сохраняться длительное время, а волосы станут более послушными;

16 июня (Луна в Раке, растущая) — очень удачный день для стрижки, направленной на стимулирование роста волос и обновление образа;

18 июня (Луна во Льве, растущая) — подходящий день для стрижки с акцентом на объем и эффектность. Влияние Льва добавляет волосам блеск и живость;

20 июня (Луна в Деве, растущая) — время считается идеальным для стрижки, если ваша цель — идеально ровный срез и аккуратность. Волосы становятся более послушными;

23 июня (Луна в Весах, растущая) — благоприятный день для стрижки, добавляющей волосам плотности и объема;

25 июня (Луна в Весах, растущая) — подходит для создания мягких, романтичных причесок. Волосы будут выглядеть гуще;

29 июня (Луна в Деве, растущая) — один из самых сильных дней месяца для стрижки и окрашивания. Результат превзойдет ожидания.

Лучшие дни для уходовых процедур за волосами в июне 2026 по лунному календарю

Период полнолуния и новолуния подходит для ухода за волосами: в это время питательные маски и восстанавливающие процедуры дают повышенную эффективность.

1 июня (Полнолуние в Стрельце) — день рекомендуется посвятить уходу за волосами: питательные маски и восстановление. Резкие изменения нежелательны;

8–9 июня (Луна в Козероге, убывающая) — благоприятный период для мягкого восстановления и уходовых процедур. Эксперименты с прической лучше отложить;

15 июня (Новолуние в Тельце) — этот день стоит использовать для укрепления здоровья волос: особенно полезны уход, питание и массаж кожи головы. От стрижки и окрашивания рекомендуется отказаться;

18–20 июня (Луна во Льве и Деве, растущая) — даты повышенной эффективности легких уходовых процедур, стимулирующих рост волос. Влияние Льва и Девы обеспечивает блеск и послушность.

Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2026 по лунному календарю

В периоды перед новолунием и полнолунием, а также в некоторые переходные фазы важно избегать кардинальных изменений длины волос.

1 июня (Полнолуние в Стрельце) — стрижка не рекомендуется. Вместо нее стоит выбрать уходовые процедуры;

8–9 июня (Луна в Козероге, убывающая) — влияние Козерога делает волосы жесткими, стрижка может лечь неровно;

10–11 июня (Луна в Водолее, убывающая) — даты не подходят для стрижек: связь Водолея с неожиданностью создает риск получить совсем не то, что ожидали;

14–15 июня (Луна в Рыбах, затем новолуние) — стрижка считается крайне нежелательной. Волосы становятся слишком чувствительными, результат может разочаровать;

30 июня (Полнолуние в Козероге) — категорически не рекомендуется стричься и окрашивать волосы. Астрологи советуют сосредоточиться на уходовых процедурах.

Даже в самый благоприятный день важно прислушиваться к себе. Если вы чувствуете усталость, раздражение или просто не в духе — лучше перенести визит в салон.