Fox News: в НАСА готовы помочь в расследовании исчезновения изучающих НЛО ученых

В НАСА выразили готовность оказать содействие ФБР в расследовании обстоятельств гибели и исчезновения ученых, работавших в сферах ядерной физики и космических исследований, включая специалистов по неопознанным летающим объектам (НЛО). Об этом сообщил Fox News.

По данным телеканала, в ведомстве высказывают опасения, что ученые могли стать «жертвами преследований за свою работу». Как информирует Fox со ссылкой на источники в Белом доме, американская администрация серьезно относится к этим делам и «активно сотрудничает со всеми соответствующими федеральными агентствами».

Серия загадочных смертей и исчезновений

По меньшей мере восемь ученых, чья деятельность была связана с космическими исследованиями и ядерной физикой, пропали без вести или погибли при невыясненных обстоятельствах в США с 2023 года.

Среди упомянутых случаев:

Майкл Хикс, специалист НАСА, изучавший кометы и астероиды, скоропостижно скончался 30 июля 2023 года в возрасте 59 лет. Причины его смерти объявлены не были.

Милисса Касиас, сотрудница Национальной лаборатории Лос-Аламос (штат Нью-Мексико), занимавшаяся разработкой ядерного оружия, была объявлена без вести пропавшей 26 июня 2025 года.

Уильям Маккасланд, бывший генерал-майор ВВС США, имевший доступ к сверхсекретной информации, касающейся НЛО, пропал без вести 27 февраля 2026 года.

Позиция властей и дальнейшие действия

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее сообщала, что американская администрация, вероятно, проведет расследование в связи с публикацией этой информации.

В НАСА, в свою очередь, заявили о готовности подключиться к работе.

