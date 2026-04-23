Пенсионер заблудился в пустыне и провел там четыре дня без еды и воды

В США 76-летний ветеран вьетнамской войны Марк Янг был найден живым спустя четыре дня после исчезновения в пустынной местности. Об этом сообщило издание Arizona Family.

Пожилой мужчина отправился в одиночный поход на арендованном внедорожнике. Он планировал провести время в кемпинге, однако перестал выходить на связь и не явился на запланированную встречу с другом.

Родственники забили тревогу, когда ветеран не приехал в назначенное место на следующий день. К поискам незамедлительно подключились правоохранительные органы и члены семьи пропавшего. В ходе поисковой операции полиция обнаружила автомобиль Янга, внутри которого находились его личные вещи и спальный мешок.

Мужчину удалось найти спустя четыре дня — участники поисковой группы услышали отдаленные крики о помощи. Как выяснилось позже, пенсионер заблудился сразу после наступления темноты и был вынужден бороться за жизнь в условиях отсутствия питьевой воды и пропитания.

Мужчина рассказал, что днем он старался прятаться в тени от палящего солнца, а по ночам искал укрытия от пронизывающего ветра. Несмотря на все попытки, развести огонь для обогрева ему так и не удалось.

Пострадавшего экстренно эвакуировали из каньона на вертолете и доставили в медицинское учреждение для обследования. Врачи диагностировали у него сильное обезвоживание, однако в остальном состояние здоровья 76-летнего мужчины не вызвало серьезных опасений.

Район Бладди-Бейсин, где исчез американец, имеет историческую славу сурового края. Свое название — «Кровавый бассейн» — локация получила из-за столкновений между армией США и племенами апачи.

В настоящее время эта высокогорная пустыня привлекает туристов руинами древних поселений и заброшенными ковбойскими ранчо. Однако она остается крайне опасной для одиночных путешественников из-за сложного рельефа и климата.

