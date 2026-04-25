У белой пары родился темнокожий ребенок из-за ошибки в ЭКО

|
Дарья Орлова
Супруги нашли биологических родителей своей дочери.

Фото: www.globallookpress.com/Russian Look

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В США семейная пара смогла определить генетических родителей своего четырехмесячного ребенка, рожденного в результате врачебной ошибки в клинике репродуктивной медицины. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Тиффани Скор и Стивен Миллс стали родителями в декабре 2025 года. Внешность новорожденной вызвала у них серьезные сомнения — девочка была темнокожей, в то время как ее родители являлись светлокожими. Не раздумывая, супруги провели генетический тест.

Исследование показало отсутствие биологического родства между парой и ребенком. Спустя несколько месяцев поисков супруги смогли выйти на связь с биологическими родителями девочки.

При этом пара подчеркнула, что намерена сохранить их личности в строгом секрете, уважая право на частную жизнь. Несмотря на шокирующее открытие, Тиффани и Стивен заявили, что «будут любить и останутся родителями этого ребенка навсегда», считая свою привязанность к малышке безусловной.

История началась в апреле прошлого года. В Центре фертильности Орландо Тиффани пересадили чужой эмбрион. Пара подала судебный иск против медицинского учреждения. Вскоре после скандала оно объявило о прекращении своей деятельности.

Адвокат пострадавших отметил, что судьба эмбрионов Тиффани остается неизвестной. Существует вероятность, что их биологический материал был по ошибке имплантирован другой женщине.

Сейчас судебное разбирательство продолжается, и истцы требуют компенсации за колоссальные расходы и тяжелую эмоциональную травму.

По данным статистики, серьезные ошибки при процедурах ЭКО случаются примерно один раз на каждые две тысячи циклов, несмотря на современные системы маркировки и контроля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
75.53
0.70 88.28
0.75
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:55
МИД Румынии вызвал посла России после падения беспилотника
15:40
Названы время и дата прощания с Алексеем Пимановым
15:18
Уловка для Мерца: министры правительства Германии стали жертвами мошенничества
15:00
У белой пары родился темнокожий ребенок из-за ошибки в ЭКО
14:56
Более 40 беспилотников сбили силы ПВО над регионами России за шесть часов
14:44
В Кировской области женщину оштрафовали за показ среднего пальца директору школы

Сейчас читают

«Шли раздетые»: выживший турист о трагедии на горе Мунку-Сардык в Бурятии
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Цветовое погружение: как королева Елизавета II стала иконой стиля

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео