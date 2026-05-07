Секреты богатого урожая: когда лучше всего высаживать огурцы и перцы

РИА Новости: перцы и огурцы нужно высаживать после прекращения перепадов температур

Оптимальное время для высадки рассады огурцов и перцев в открытый грунт наступает после окончательного прекращения температурных колебаний. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на доктора биологических наук Наталию Мацишину.

Специалист подчеркнула, что данные культуры крайне чувствительны к холоду и требуют особого подхода при перемещении на грядки.

Согласно рекомендациям эксперта, для успешного роста огурцов минимальная температура почвы должна составлять 15–18 градусов тепла, а наиболее благоприятный диапазон для развития растений находится в пределах плюс 24–30 градусов.

«Перцы и огурцы — капризные „южане“. Для них критически важно отсутствие резких перепадов температур. Если для томатов ночные плюс восьми градусов — это стресс, то для огурца — это сигнал к прекращению роста и началу развития корневых гнилей. Огурцы рекомендуется высаживать только тогда, когда ночи становятся по-настоящему теплыми — от плюс 15 градусов», — рассказала эксперт.

Из-за высокой скорости роста огурцов биолог советует не торопиться с рассадой, а рассмотреть вариант посева семян сразу в землю под временное пленочное укрытие.

Что касается перцев, то их перемещение в грунт допускается при прогреве земли минимум до плюс 15 градусов, в то время как ночной воздух не должен остывать ниже 12–15 градусов тепла.

Идеальными значениями для активной вегетации перцев считаются дневные показатели от плюс 22 до 28 градусов. Несоблюдение этих правил может привести к серьезным заболеваниям корневой системы и полной остановке развития саженцев. Это негативно скажется на будущем урожае.

Специалист напомнил, что даже кратковременное похолодание ниже критических отметок способно погубить теплолюбивые посадки.

