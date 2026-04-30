Баланс работы и отдыха: как подготовить дачу за майские праздники и не выгореть

В 2026 году майские выходные продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая

Для многих россиян майские праздники — возможность открыть дачный сезон. В 2026 году выходные продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. За эти шесть дней можно успеть и поработать, и отдохнуть.

В материале рассказали, как правильно спланировать дела на даче.

Первая поездка на майских праздниках: осмотр дачи

Сразу по приезду проверьте электричество, печь и водопровод после зимы. Если планируете топить печь или пользоваться обогревателями, убедитесь в их исправности.

Затем уберите территорию: соберите прошлогодние ветки, сухую траву и мусор. Костры разводите не ближе пяти метров от построек.

Сад и огород: что делать в первую очередь на майских праздниках

В первую трехдневку (1–3 мая) займитесь «холодостойкими» культурами. Как только земля подсохнет, перекопайте или взрыхлите грядки, внесите перегной или компост.

Можно посеять морковь, редис, салат, укроп, петрушку, лук-севок и свеклу.

Также в эти дни обработайте сад. До распускания почек опрыскайте деревья и кустарники препаратами от парши и других грибковых заболеваний.

Если земля прогрелась, сажайте ранний картофель. С высадкой теплолюбивой рассады (томатов, перцев, огурцов) пока не торопитесь.

Что успеть во вторую половину майских праздников

Ко второй трехдневке праздников (9–11 мая) почва прогреется лучше. Теперь можно сеять огурцы и кабачки — обязательно под пленку или укрывной материал.

Если есть теплица — высаживайте туда рассаду помидоров и перцев. Сажайте однолетники (бархатцы, петунии) и многолетники.

Держите под рукой агроволокно на случай ночных заморозков. Побелку деревьев, если не сделали ранней весной, лучше обновить как раз на майских праздниках.

Как спланировать время без стресса

Чтобы не превратить все майские выходные в работу, запомните на следующий год, что часть дел лучше планировать на апрель. Можно починить теплицы и инвентарь, обрезать кусты, закупить семена и удобрения заранее.

Если дача недалеко, используйте вечерние часы в будни — одна-две грядки в день сильно разгрузят выходные.

И главное — не стремитесь сделать на даче все за майские выходные. Оставьте время на шашлыки и просто отдых на свежем воздухе.

