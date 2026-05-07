В смартфоне соринку видят: подглядывание в чужой телефон грозит сроком

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 34 0

Такие действия могут квалифицироваться как нарушение неприкосновенности частной жизни.

Что будет за подглядывание в чужой телефон

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Моисеев: за подглядывание в чужой телефон грозит уголовная ответственность

Если человек умышленно подсматривает в чужой телефон, чтобы получить информацию, это может быть расценено как уголовное преступление. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев.

При этом, по словам эксперта, нельзя привлекать к ответственности того, кто просто задумался или случайно остановил взгляд на экране мобильника другого человека. Для состава преступления нужен именно умысел на получение чужих данных.

«При этом водораздел проходит в тех случаях, когда сам обладатель этой информации относится к этой информации, как к частной, принимает меры по ее охране», — пояснил эксперт.

Он добавил, что уголовная ответственность наступает, если гражданин целенаправленно изучает чужой гаджет, копирует или запоминает личную информацию без согласия владельца.

Такие действия могут квалифицироваться как нарушение неприкосновенности частной жизни. В этом случае правонарушителю грозят штраф, обязательные работы или даже лишение свободы в зависимости от тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
Поразил спокойствием: мужчина пришел в больницу с застрявшим в черепе мачете
14:40
Ученый из НАСА трижды пережила клиническую смерть и увидела загробный мир
14:30
В смартфоне соринку видят: подглядывание в чужой телефон грозит сроком
14:22
В Амстердаме стюардесса была госпитализирована из-за хантавируса
14:14
Скандалы и бойкоты на «Евровидении‑2026»: чего ждать зрителям от конкурса в мае
14:05
Россиян предупредили об опасном способе хранения шашлыка

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
«Мы люди»: почему весь мир следит за хантавирусом после вспышки во время круиза
Постель с сюрпризом: что может ждать вас в отельной кровати
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео