Корпус нейрохирургии пострадал в результате атаки беспилотников в Пермском крае

Корпус нейрохирургии получил повреждения в результате атаки беспилотников на Пермский край. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в канале мессенджера МАКС.

По его словам, в момент удара в здании проводились операции, однако у врачей получилось их успешно завершить.

«Все работает в штатном режиме», — добавил губернатор.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотники атаковали многоквартирный дом в Перми. По словам главы региона, в результате происшествия обошлось без погибших. На месте работали оперативные и экстренные службы, а жильцов поврежденного дома эвакуировали. С пострадавшими пообщались психологи.

Кроме того, в Пермском муниципальном округе повреждения получило административное здание. Губернатор уточнил, что пострадал один мужчина, ему оказывали необходимую медицинскую помощь.

Махонин отметил, что последствия ударов на пострадавших территориях планируют устранить в кратчайшие сроки. Жителей региона власти призвали сохранять спокойствие.

Также губернатор сообщал об атаке беспилотника на одно из промышленных предприятий Пермского края. Он отметил, что после прилета вражеского дрона на месте начали работу экстренные службы. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

В Пермском крае продолжает действовать режим беспилотной опасности.

С 2022 года украинские боевики регулярно наносят удары по территории России с использованием беспилотников и ракет.

