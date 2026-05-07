В Амстердаме стюардесса была госпитализирована из-за хантавируса

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 28 0

Сотрудница авиакомпании оказалась в изоляции после контакта с погибшей в ЮАР пассажиркой.

В каких странах есть случаи заражения хантавирусом

Фото: Reuters/Nicolas Economou

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бортпроводница авиаперевозчика KLM доставлена в медицинский центр Амстердама из-за подозрения на заражение хантавирусом. Сотрудница контактировала с инфекционной больной в ЮАР. Об этом сообщило RTL Nieuws со ссылкой на министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов.

Случай связан с гибелью 69-летней голландки, которая скончалась в Йоханнесбурге на следующий день после того, как ее сняли с рейса по состоянию здоровья. Сейчас у стюардессы наблюдаются легкие симптомы недомогания. Однако врачи поместили ее в специализированный бокс.

Инцидент произошел 25 апреля в Йоханнесбурге перед вылетом самолета в Амстердам. Командир экипажа и бортпроводники приняли решение не брать пожилую женщину на борт из-за ее тяжелого самочувствия, после чего лайнер отправился в Европу без нее.

Министерство здравоохранения подтвердило, что медики забрали стюардессу из дома на машине скорой помощи. По данным экспертов, инкубационный период хантавируса может длиться от нескольких дней до двух месяцев, но чаще составляет от двух до четырех недель.

Тем временем, из-за вспышки инфекции на круизном судне Hondius скончались уже три человека, включая супружескую пару.

Сообщается, что на судне был обнаружен опасный вариант вируса «Андес», который способен передаваться от человека к человеку и вызывает тяжелые поражения легких и сердца.

На самом лайнере остаются заблокированными 146 человек разных национальностей. Судно готовится к переходу из Кабо-Верде к Канарским островам, где местное правительство разрешило произвести швартовку для оказания помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
75.22
-0.12 88.06
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:50
Поразил спокойствием: мужчина пришел в больницу с застрявшим в черепе мачете
14:40
Ученый из НАСА трижды пережила клиническую смерть и увидела загробный мир
14:30
В смартфоне соринку видят: подглядывание в чужой телефон грозит сроком
14:22
В Амстердаме стюардесса была госпитализирована из-за хантавируса
14:14
Скандалы и бойкоты на «Евровидении‑2026»: чего ждать зрителям от конкурса в мае
14:05
Россиян предупредили об опасном способе хранения шашлыка

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
«Мы люди»: почему весь мир следит за хантавирусом после вспышки во время круиза
Постель с сюрпризом: что может ждать вас в отельной кровати
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео