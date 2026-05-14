Опасный штамм Андес: врач разъяснила риски заражения хантавирусом от грызунов

Дарья Орлова

Смертельное заболевание угрожает только тем, кто вступает в прямой контакт с продуктами жизнедеятельности вредителей.

Как происходит заражение хантавирусом от грызунов

Врач Сатаева: единственные переносчики штамма хантавируса Андес — грызуны

Специфические виды грызунов, обитающие преимущественно на территориях Азии и Америки, являются единственными переносчиками крайне опасного штамма хантавируса под названием Андес. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление доктора медицинских наук, бактериолога и заведующей кафедрой микробиологии Медицинского института имени С. И. Георгиевского Татьяны Сатаевой.

По словам специалиста, эту разновидность патогена не фиксировали на территории России, что минимизирует риски для местных жителей. В западном полушарии основными распространителями инфекции считаются оленьи мыши, тогда как в азиатском регионе вирус циркулирует в популяциях рисовых хомяков.

Как отметила Сатаева, современной науке известно несколько десятков различных вариантов хантавирусов, которые выявляются у мелких млекопитающих. Тем не менее инфицирование людей происходит достаточно редко. Каждый тип вируса привязан к конкретному географическому ареалу и определенным видам животных, а сама болезнь может проявляться по-разному в зависимости от штамма.

Врач обратила внимание на то, что «те люди, которые избегают контакта с грызунами и их выделениями, вне зоны риска». Это означает, что соблюдение базовых правил гигиены и отсутствие взаимодействия с переносчиками практически гарантируют безопасность.

