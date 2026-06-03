Опасно для технологий Земли: на Солнце произошли скрытые изменения

Express: на Солнце произошли изменения, которые угрожают технологиям Земли

Ученые выявили систематические изменения внутренней активности Солнца, которые происходят на протяжении последних десятилетий. Явления могут повлиять на работу земных технологий. Об этом сообщило Express.

Международная группа исследователей под руководством Бирмингемского университета проанализировала данные гелиосейсмологии за последние 40 лет, фиксируя мельчайшие звуковые волны внутри звезды.

Оказалось, что солнечный магнитный резонанс постепенно смещается в более тонкий и поверхностный слой, находящийся непосредственно под видимой оболочкой светила. Это свидетельствует о долгосрочной трансформации поведения объекта, которую невозможно отследить обычными методами наблюдения за поверхностью.

«Солнце обладает собственным „активным биоритмом“, создающим приливы и отливы магнитной активности, которые формируют космическую погоду. Однако традиционные измерения поверхности не отражают всей картины — того, что Солнце может входить в иной режим поведения, разворачивающийся на протяжении десятилетий», — заявил ведущий автор работы Билл Чаплин из Бирмингемского университета.

По его словам, магнитная энергия с каждым новым циклом все сильнее концентрируется у поверхности. Подобные процессы напрямую влияют на интенсивность космической погоды, которая определяет стабильность наземных систем.

«Мы обнаружили, что взаимосвязь между внутренними солнечными колебаниями и поверхностной активностью изменилась за последние несколько циклов. Эту тенденцию нельзя объяснить просто ослаблением магнитных полей. Скорее, она указывает на структурную реорганизацию того, как магнитная активность Солнца сохраняется под поверхностью», — отметила исследовательница Сарбани Басу из Йельского университета.

Согласно данным НАСА, повышенная солнечная активность, наблюдаемая с 2008 года в рамках текущего 25-го цикла, может приводить к мощным геомагнитным бурям, вспышкам и выбросам корональной массы. Это чревато масштабными сбоями в работе спутников, систем GPS, радиосвязи и даже электросетей.

Исследователи подчеркнули, что изучение внутренних вибраций поможет точнее прогнозировать будущие циклы и готовиться к потенциальным угрозам.

Специалисты намерены продолжить анализ, чтобы выяснить, являются ли зафиксированные изменения предвестником глобальной смены солнечных ритмов, которая затронет жизнь на всей планете. Отслеживание аномалий позволяет человечеству вовремя принимать меры по защите критически важной инфраструктуры от воздействия высвобождаемой солнечной энергии.

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