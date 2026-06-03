Сокращение дистанции: VK Видео запускает Блогерскую студию на ПМЭФ-2026

VK Видео запускает Блогерскую студию на ПМЭФ-2026

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) откроется Блогерская студия VK Видео. Новая медиаплощадка объединит участников форума, медиаперсон и блогеров, чтобы обсудить ключевые темы развития страны в более понятном для широкой интернет-аудитории формате.

Во время ПМЭФ в студии VK Видео пройдут десятки интервью с представителями правительства, руководителями крупных компаний и общественными деятелями.

Среди участников заявлены первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко и Дмитрий Патрушев.

Также гостями студии станут министр иностранных дел Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, министры Максим Решетников, Михаил Мурашко и Андрей Никитин.

По словам генерального директора VK Видео Марианны Максимовской, главная задача студии — сделать разговор о стратегиях, государственных решениях и больших экономических процессах понятным для широкой аудитории.

«Главная задача студии — перевести язык больших цифр, стратегий и государственных решений на язык, понятный широкой интернет-аудитории. Разговоры в студии VK Видео будут посвящены не только экономике, технологиям и развитию страны, но и личным принципам, привычкам, семье, работе и повседневной жизни», — отметила Максимовская.

Она добавила, что общественная дискуссия все чаще проходит в цифровой среде, поэтому блогеры могут стать проводниками сложных тем для миллионов пользователей.

«Мы предложили блогерам стать новыми проводниками сложных тем для десятков миллионов людей и посадили за один стол тех, кто принимает важнейшие решения для страны, и тех, кто каждый день разговаривает с огромной аудиторией напрямую. Для нас Блогерская студия VK Видео — это попытка сократить дистанцию между властью, бизнесом и людьми», — подчеркнула генеральный директор VK Видео.

К обсуждениям присоединятся и представители крупного бизнеса и организаций, включая Германа Грефа, Андрея Костина, Алексея Мордашова, Татьяну Ким и Виталия Мутко.

Беседовать с участниками форума будут известные блогеры и медиаперсоны. Среди них — Ида Галич, Артемий Лебедев, Ксения Собчак, Евгения Медведева, Александр Цыпкин, Сергей Минаев, Юлия Меньшова, Амиран Сардаров, Гар Дмитриев, Арсений Попов, Владимир Маркони, Алеко и Ксения Бородина.

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