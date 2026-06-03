Артюхин: цифровой рубль уже используют для оплаты штрафов и платежей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 54 0

Такой метод оплаты практически не отличается от привычных безналичных расчетов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Казначейства Артюхин: цифровой рубль уже используют для оплаты штрафов

В России постепенно расширяется применение цифрового рубля. Уже сейчас граждане могут использовать новую форму национальной валюты для оплаты различных платежей, а также административных штрафов. Об этом рассказал руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин в студии «Известий» в рамках ПМЭФ- 2026.

«Граждане стали постепенно подходить к использованию цифрового рубля. Мы имеем гипотезу, это наша линия, что с развитием цифровых отношений он все более широко будет применяться в бюджетной системе», — пояснил Артюхин.

По его словам, для обычных граждан цифровой рубль практически не отличается от привычных безналичных денег. Разница заключается в том, что средства хранятся не на банковском счете, а в специальном цифровом кошельке на платформе Банка России.

Глава Федерального казначейства также напомнил, что еще в 2025 году был проведен эксперимент по использованию цифрового рубля. Тогда состоялась первая выплата зарплаты в новой форме валюты — ее добровольно согласился получить один из депутатов.

Сейчас возможности цифрового рубля стали шире. По словам Артюхина, любой гражданин уже может оплачивать в цифровых рублях платежи в бюджет. В качестве примера он привел административные штрафы и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Руководитель Федерального казначейства сообщил, что через цифровой рубль уже поступило около 35 тысяч рублей таких платежей.

Артюхин выразил уверенность, что в будущем новая форма национальной валюты станет более привычной как для граждан, так и для государственных расчетов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.56
1.01 84.61
-1.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:33
Журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить удар ВСУ по автобусу в ДНР
17:13
Ковальчук: крупные платформы несут ответственность перед детской аудиторией
17:00
Переходит на отечественное ПО: казначейство завершает импортозамещение
16:49
Артюхин: казначейство принесло бюджету страны около полутора триллионов рублей
16:41
Артюхин: цифровой рубль уже используют для оплаты штрафов и платежей
16:41
На ПМЭФ представили стенд Санкт-Петербурга с новейшим российским беспилотником

Сейчас читают

Турция взбодрилась на фоне охлаждения отношений Армении с Россией
Роботы вышли к гостям ПМЭФ-2026
«Будем тусить»: «Бурановские бабушки» исполнили песню «Юность моя» перед ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео