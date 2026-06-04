Решетников назвал поиск новых трудовых ресурсов условием роста экономики России

Решетников: рост экономики России зависит от новых источников трудовых ресурсов

Дальнейший рост российской экономики во многом зависит от появления новых источников трудовых ресурсов. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил на сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы Минэкономразвития, дефицит кадров остается одним из главных ограничений для развития экономики.

«Если мы на него (на рынок труда. — Прим. ред.) посмотрим, то, в общем и целом, мы понимаем, что без новых источников поступления и где-то надо найти эти трудовые ресурсы, нам расти будет сложно. За рамками, скажем так, тех усилий, которые мы еще дополнительно принимаем по производительности, но и там тоже требуются дополнительные меры», — заявил он.

Решетников сообщил, что Минэкономразвития совместно с Минтрудом разрабатывает дополнительные механизмы вовлечения граждан в рынок труда.

По его словам, определенные резервы сохраняются среди молодежи и представителей старшего поколения.

Кроме того, одним из возможных решений может стать перераспределение работников между различными секторами экономики, в том числе за счет сфер, связанных с платформенной экономикой.

В ходе дискуссии также обсуждался вопрос роста заработных плат. Решетников подчеркнул, что увеличение доходов граждан должно происходить опережающими темпами по отношению к производительности труда.

«Рост наших зарплат может и должен опережать рост производительности труда. Это как раз та самая логика высоких заработных плат, о которых говорил президент. <…> В общем и целом у нас должны быть более высокие заработные платы для такого уровня развития», — отметил министр.

Тему повышения зарплат как одного из факторов экономического роста Решетников обсудил с министром финансов России Антоном Силуановым. Они сошлись во мнении, что увеличение доходов работников является важным обстоятельством для развития экономики. Однако это не должно оставаться единственным инструментом.

По словам министров, существенную роль в повышении производительности труда также играют цифровизация, внедрение новых технологий и развитие платформенной экономики.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.

В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе.

Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.