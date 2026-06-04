Ушел в горы и исчез: что известно о поисках студента в Сочи

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Родные уже почти две недели ждут хоть каких-то новостей о молодом человеке.

В Сочи пропал студент — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Сочи во время похода бесследно исчез студент

В Сочи продолжаются поиски студента, который пропал во время похода в горной местности. Молодой человек не выходит на связь уже вторую неделю, а его местонахождение до сих пор остается неизвестным. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала мать пропавшего Лилия Носевич.

«Перед тем, как ему уехать, ну, как он выезжал, у него закончилась связь. И он попросил меня пополнить <…> Закинуть деньги на телефон. Вот я ему перекинула, и это было последнее», — поделилась женщина.

Родительница рассказала, что сын отправился в поход вместе с группой. По ее словам, он часто путешествовал. Однако в какой-то момент путешествие пошло не по запланированному маршруту, а участники разошлись.

«На том месте, куда он хотел <…> он там не был, потому что он спрашивал у сестры, как чего там добраться», — сказала Лилия.

По словам женщины, семья надеется на благополучный исход и продолжает следить за ходом поисковой операции. Родная сестра пропавшего, проживающая в Сочи, подключилась к поискам.

Подробности исчезновения молодого человека и обстоятельства его похода в настоящее время выясняются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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