Путин: в Казахстане много талантливых детей

Президент России Владимир Путин заявил, что в Казахстане много одаренных детей, которым необходимо создать условия для развития и реализации своих способностей. Об этом он рассказал во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы государства, у граждан Казахстана сохраняется высокий интерес к образовательным возможностям, связанным как с российской системой обучения, так и с современными подходами к развитию талантливой молодежи.

Путин напомнил, что ранее вместе с президентом Казахстана принимал участие в запуске системы «Сириус», которая уже доказала свою эффективность в поиске и поддержке одаренных школьников.

«Конечно в Казахстане много талантливых ребят. И их нужно только найти. И этому будет посвящено вот это направление нашего сотрудничества», — сказал президент.

Он также отметил, что взаимодействие двух стран в образовательной сфере будет способствовать развитию механизмов выявления перспективных детей и созданию дополнительных возможностей для их обучения и профессионального роста.

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