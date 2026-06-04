«Понимаем друг друга»: Путин поблагодарил за поддержку русского языка в Казахстане

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 33 0

Президент отметил, что отношения с республикой развиваются по восходящей.

Фото, видео: © РИА Новости/Владислав Воднев; 5-tv.ru

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Путин поблагодарил за поддержку русского языка в Казахстане

Президент России Владимир Путин поблагодарил за поддержку русского языка в Казахстане. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер отвечал на вопрос Раушаны Кажибаевой — генерального директора телерадиокомплекса президента Казахстана. В нем она упомянула недавний визит Путина в республику.

«Вы задали вопрос на русском языке, я вам благодарен за это. Все понятно, мы понимаем друг друга. Говорим на одном языке. Есть огромный интерес к продолжениею тех премуществ, которые дает образование, причем уровень образования развивающихся в Казахстане и уровень образования новые тенденции в развитии образования в России», — отметил Путин.

Президент добавил, что Россию и Казахстан связывает общая история.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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