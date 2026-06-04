«Исторический день»: Мирзиёев о начале строительства первой АЭС в Узбекистане

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 44 0

Сегодня лидер Узбекистана встретился с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

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Шавкат Мирзиёев: старт строительства АЭС в Узбекистане — исторический день

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал начало строительства первой атомной электростанции (АЭС) в стране историческим днем. Об этом он заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце под Петербургом.

«Сегодня исторический день. Мы долго к этому шли», — описал старт строительства АЭС президент Узбекистана.

Станция станет «гибридной», объединив в себе две малых и две больших модели реакторов.

Помимо энергетики, лидеры государств обсудили торговые отношения. Шавкат Мирзиёев отметил, что ожидает серьезного роста товарооборота между Россией и Узбекистаном по итогам 2026 года.

«Я думаю, по итогам 2026 года опять добавим, потому что есть крупные проекты», — добавил президент Узбекистана.

Мирзиёев посетил Россию в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2026, который проходит с 3 по 6 июня. Во время деловой части программы будет организовано более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

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