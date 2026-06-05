Острые вопросы и военная тайна: как прошла встреча Путина с руководителями информагентств

И прежде всего, конечно же, Петербург, куда сегодня прибыл Владимир Путин. Президент встретился с российскими и иностранными журналистами. Главная тема, которая всех волновала, это конфликт на Украине. Президента спросили, что бы он сказал Зеленскому, если бы все-таки с ним встретился лицом к лицу. И ответ о многом говорит.

«Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта: как минимум можно и нужно было бы сказать: слава богу, что все закончилось. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов», — сказал Владимир Путин.

Этот разговор вообще вышел достаточно откровенным. Президент ответил на множество вопросов, в том числе и по поводу ударов по Украине «Орешником» без боевой части. Зачем они были нужны, рассказывает обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Это, можно сказать, традиционная встреча, которую Владимир Путин проводит каждый раз, когда приезжает для участия в ПМЭФ. И каждый раз она проходит в совершенно разных местах. Вот сейчас иностранных журналистов пригласили во Дворец Константиновский для довольно жесткого, как всегда, разговора.

Петр Первый перед входом должен был настроить зарубежных гостей на нужный тон. Путин, в информационном смысле, для всех них открывает окно, чтобы донести до западной аудитории правду о нашей стране.

«Некоторые наши гости заранее нас предупредили о том, что привезли очень острые вопросы. И мы, на самом деле, их предупредили в свою очередь, что у вас могут возникнуть, к некоторым журналистам из некоторых стран, тоже свои вопросы», — сказал телеведущий Павел Кондрашов.

«Нет, я вопросов задавать не буду, я не журналист. Вы будете задавать, я буду отвечать», — ответил Владимир Путин.

Первый из острых был представитель США. Им из-за океана хотелось бы думать, что все пропало.

«Ваши персональные рейтинги упали. Российская экономика падает. США утверждают, что вторжение стало настоящей катастрофой. Вы хотите контролировать весь Донбасский регион или вы готовы заключить сделку?» — спросил представитель США Джеймс Джордан.

«Контролировать весь Донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии? Но нас больше интересует реальная ситуация на этом направлении. Она выглядит так», — ответил Путин.

В этот момент стало понятно, что сейчас прозвучит что-то важное.

«За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери — около 40 тысяч», — сказал президент.

Принудительная мобилизация плюс те, кто возвращается из госпиталей на фронт, не помогут восполнить нехватку личного состава ВСУ. К тому же — повальное дезертирство. К тому же, у Украины нет системы ПВО — только отдельные элементы. А у России есть. И наша армия наступает по всем фронтам. Постоянно.

«Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику — 100 процентов. И поставила под свой контроль свыше 85 процентов территории Донецкой Народной Республики. Совсем еще недавно Украина контролировала где-то процентов 25, сейчас уже меньше 15 процентов. 80 процентов территории Запорожской области. И этот процесс продолжается в ежедневном режиме», — добавил Путин.

И удары России по Украине изменились. Путина спросили о роли новейшего оружия. Впервые президент рассказал такие подробности об «Орешнике».

«Фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения „Орешника“. А последнее — это вообще, если уж по-честному, открою вам большую-большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР. В периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны в этот сарай, по которому мы ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении „Орешника“ по назначенным целям. В том числе в районе городской застройки», — рассказал Владимир Путин.

После этого пауза повисла уже в зале. Гости собирались с мыслями. Глава российского ТАСС было задал немецкому представителю вопрос, но Путин вмешался.

«Вот вы по-журналистски обращаете внимание на то, что ваша страна готовится к войне? Это правда или это нам так кажется?» — спросил Павел Кондрашов.

«Можете… Я протестую, можете не отвечать, вы здесь не на допросе, вы здесь в качестве следователя, допрашивайте меня», — сказал Путин.

Следующий вопрос: может ли быть Европа посредником в переговорах? Но ведь сами европейские чиновники еще недавно заявили — они враги. Да и факты об этом говорят.

«Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны ЕС, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт? Фактически втягиваются в боевые действия. Какие же они посредники? Посредничество предполагает нейтралитет. Где же здесь нейтралитет? Как можно доверять людям, как Россия может доверить людям, которые уже не один год твердят о необходимости нанесения России стратегического поражения? В этом же проблема, Мартин», — ответил Путин.

Казалось бы, ничего нового? Европейцы много раз задавали этот вопрос. Путин на него много раз отвечал. Забыли? Прикидываются? Россия не отказывается от контактов — можно снять трубку и позвонить. А еще отказаться от поставок оружия украинцам, начать убеждать их закончить все миром. Французский представитель спросил, готов ли Путин говорить с главой киевского режима.

«В 2024 году истекли полномочия господина Зеленского как президента. Будут выборы или нет? А если будут, то когда? По Конституции Украины только два срока по пять лет. Но если дойдем до подписания документов, то, если есть желание, мы найдем тех, кто должен подписать. Было бы желание», — ответил президент.

Не про Украину западные журналисты почти не спрашивали. Отвлеклись от этой темы, когда попытались узнать у Путина: собирается ли он идти на новый президентский срок.

«Только Господь знает, хватит ли нам здоровья, и мне, и вам, чтобы дожить до завтра, до послезавтра. Тем более решать какие-то задачи. Что касается моих решений, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но, мне кажется, совсем рано об этом говорить. Пока даже не думаю об этом», — сказал Владимир Путин.

Не самые оригинальные вопросы. Но ответы точно получат самый широкий резонанс. Владимира Путина уже цитируют крупнейшие мировые издания. И реакция последует.

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