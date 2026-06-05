Банк «РОССИЯ» и правительство Санкт-Петербурга подписали соглашение о сотрудничестве в сфере теплоснабжения

На площадке Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Банком «РОССИЯ» и правительством Санкт-Петербурга. Подписи под документом поставили председатель правления Банка Татьяна Полинко и вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Кропачев.

Соглашение станет отправной точкой для развития и расширения стратегического сотрудничества, основной целью которого является обеспечение устойчивого, надежного и доступного теплоснабжения населения, а также повышение качества жизни граждан.

Партнерство сторон создаст эффективные финансовые, операционные и инвестиционные механизмы, которые поспособствуют модернизации объектов теплоснабжения, внедрению инновационных решений, повышению энергоэффективности и экологической ответственности.

В рамках сотрудничества предусматривается совершенствование механизмов финансового взаимодействия, направленных на обеспечение устойчивого функционирования и реализацию инвестиционных программ. Важным элементом является организация и сопровождение расчетов, связанных с оказанием услуг теплоснабжения, с применением современных банковских и цифровых решений. Также предусмотрена работа по разработке и внедрению механизмов, способствующих повышению платежной дисциплины, прозрачности финансовых потоков и эффективности управления денежными средствами. Для обновления и технологического развития систем теплоснабжения планируется развитие механизмов лизингового финансирования закупок оборудования, специализированной техники и технологических решений.

«Тепло и вода в домах петербуржцев — это не абстрактная задача, это инфраструктура, которую нужно финансировать ежегодно и системно. Главная цель нашего партнерства — расширение долгосрочного финансового сопровождения модернизации объектов теплоснабжения, повышение энергоэффективности городской инфраструктуры и внедрение инновационных решений в коммунальном секторе. Для Банка это логичное продолжение сотрудничества с городом, так как мы уже являемся активным финансовым партнером петербургского ТЭК», — прокомментировала Татьяна Полинко.

«Надежное теплоснабжение — одна из ключевых основ комфортной жизни мегаполиса. Подписанное с Банком „РОССИЯ“ соглашение задает новые стандарты взаимодействия и закладывает основу для эффективной работы в будущем», — отметил Сергей Кропачев.

Отдельное направление работы — информационное взаимодействие. Предполагается проведение консультаций, обмен информацией и разработка совместных решений по вопросам привлечения инвестиций и повышения эффективности деятельности.

Для эффективной координации сотрудничества Банка «РОССИЯ» и правительства Санкт-Петербурга предполагается формирование рабочих групп, а также разработка планов проведения предусмотренных соглашением мероприятий.

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