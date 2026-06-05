«Роскосмос» и «Галактика» заключили меморандум о стратегическом партнерстве

Госкорпорация «Роскосмос» и АО «Корпорация Галактика» подписали меморандум о стратегическом партнерстве на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Соглашение направлено на развитие отечественных цифровых решений и укрепление технологической независимости ракетно-космической отрасли.

Ключевая цель соглашения — переход Роскосмоса от точечного импортозамещения к созданию единой отраслевой системы управления производством и межзаводской кооперацией. Это обеспечит полную технологическую независимость ракетно-космического комплекса.

«Для «Галактики» это стратегический шаг, переводящий накопленную экспертизу на отраслевой уровень. Решения, отточенные в цехах «Энергомаша», станут основой для формирования единого цифрового пространства ракетно-космической отрасли. Тиражирование проверенных практик вместе с развитием инструментов искусственного интеллекта позволит замкнуть контур управления от закупок до выпуска готовых изделий в масштабах всей Госкорпорации, повышая уровень прозрачности, скорости принятия решений и технологической независимости «Роскосмоса», — отметил Алексей Телков, генеральный директор АО «Корпорация Галактика».

Совместная работа будет направлена на создание программного обеспечения «Отраслевая система управления производством и межзаводской кооперации». Решение соединит в единый цифровой контур сквозные процессы закупок, продаж, складского хозяйства и управления запасами в масштабах всей кооперации.

Кроме того, стороны в ходе совместной работы создадут подходы к импортозамещению ERP-систем с применением инструментов искусственного интеллекта.

Базой для масштабирования стали программные продукты «Галактики». Их эффективность уже была подтверждена на головном двигателестроительном предприятии НПО «Энергомаш» имени В. П. Глушко (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). В результате внедрения была полностью автоматизирована финансово-хозяйственная деятельность на всех уровнях: от предприятия в целом до цеха и отдельного рабочего места.

Меморандум рассчитан до конца 2030 года. Документ закрепляет намерения сторон по совместному развитию продуктов, обмену опытом и соблюдению самых строгих стандартов информационной безопасности.

Сотрудничество станет важным шагом в укреплении технологической независимости ракетно-космической отрасли и развитии отечественных цифровых технологий.

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