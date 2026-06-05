«Исчезнут не профессии»: Репик объяснил, как ИИ изменит рынок труда

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Работодателям все чаще будут нужны специалисты на стыке технологий, права и аналитики.

Видео: как ИИ изменит рынок труда объяснил Репик

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Репик: ИИ не вытеснит человека с рынка труда полностью

Искусственный интеллект не вытеснит человека с рынка труда полностью, но заметно изменит набор востребованных навыков. Об этом председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик заявил на сессии «Рынок труда 2.0: диктатура ИИ, трансформация навыков и профессий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Репика, автоматизация прежде всего заберет на себя повторяющиеся операции. При этом исчезновение отдельных задач не означает, что людям больше не найдется места в профессиях. Наоборот, возрастет потребность в специалистах, которые умеют анализировать сложные ситуации, принимать нестандартные решения и отвечать за итоговый результат.

«(С внедрением ИИ. — Прим. ред.) исчезнут не профессии, а функции. <…> Но даже если какие-то задачи уйдут в алгоритмы, это совершенно не значит, что вот так резко высвободятся рабочие силы, потому что ответственность за конечные результаты возрастет многократно. Соответственно, нестандартных решений требуется больше, и потребность в аналитике растет примерно такими же темпами», — сказал Репик.

Отдельным направлением станут гибридные компетенции. Работодателям будут нужны люди, которые понимают предметную область, умеют формулировать задачи для искусственного интеллекта и способны оценивать последствия решений, принятых с его участием.

«Нам нужны компетенции по комплаенсу этих действий, то есть оценки этических рисков, юридических рисков, фактического воздействия прямых решений, любых решений, которые будут приняты», — добавил Репик.

Также, по словам эксперта, возрастет роль специалистов-контролеров. Они будут проверять процессы, отслеживать возможные ошибки и не допускать решений, которые могут привести к критическим последствиям.

При этом полностью незаменимыми останутся качества, которые связаны именно с человеческим взаимодействием. Среди них Репик выделил эмпатию, способность договариваться и вести переговоры — навыки, которые даже в эпоху ИИ сохраняют особую ценность.

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