Путин: воровство резервов РФ ударило по доллару и евро

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Президент указал на последствия санкций для мировой валютной системы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Путин: заморозка резервов РФ ударила по доллару и евро

Воровство международных резервов России повлияло на позиции мировых валют — доллара и евро. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Санкции и блокировка, а по сути, воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют — доллара и евро. Это просто очевидный факт, нужно признать и знать», — сказал он.

Путин отметил, что подобные шаги воспринимаются как сигнал о рисках для любых стран, чьи средства размещены в западных валютах или инфраструктуре. По его словам, происходящее приводит к пересмотру подходов к хранению и использованию резервов на международном уровне и усиливает тенденцию к снижению зависимости от доллара и евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин назвал грабежом изъятие российских активов в Европе. Российский лидер уточнил, что называть подобное деяние кражей будет неправильно. Европа — настоящий грабитель.

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