Путин: страны БРИКС обеспечили почти половину прироста мирового ВВП

Страны БРИКС за последние пять лет обеспечили почти половину ежегодного прироста мирового ВВП. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние пять лет, то почти половину его ежегодного прироста — 49% — обеспечили государства БРИКС», — сказал глава государства.

По словам президента, вклад стран «большой семерки» за тот же период оценивается в 18%.

Путин уточнил, что при среднем росте мировой экономики в 2021–2025 годах на 4,1% ежегодно два процентных пункта были обеспечены странами БРИКС. На государства «большой семерки» пришлось 0,8 процентного пункта.

Глава государства также отметил, что сейчас доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 40%, тогда как доля G7 — менее 29%.

«По этому показателю БРИКС обогнал „семерку“ еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что в дальнейшем это соотношение будет меняться в пользу БРИКС. По его словам, такая динамика связана с более высокими темпами экономического роста в странах объединения.

«Если у стран „семерки“ до конца текущего десятилетия они составят в лучшем случае полтора процента в год, то у БРИКС этот показатель в среднем будет превышать 4%», — заявил Путин.

Ранее Владимир Путин 8 сентября 2025 года принял участие во внеочередном саммите БРИКС в онлайн-формате по инициативе бразильского председательства. Заявленной темой встречи стали угрозы многополярному мироустройству и общий ответ объединения на тарифы и санкции Соединенных Штатов. Лидеры стран БРИКС обсуждали сотрудничество в торговой, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом текущей ситуации в глобальной экономике.

Президент России неоднократно подчеркивал, что БРИКС выступает одним из ключевых элементов формирующегося многополярного мира. Объединение демонстрирует способность координировать позиции по наиболее острым вопросам международной повестки и предлагать альтернативные механизмы взаимодействия, не основанные на диктате одних стран над другими.

На полях саммитов БРИКС российская сторона последовательно продвигает идеи укрепления финансовой независимости объединения, включая расширение использования национальных валют во взаимных расчетах и развитие механизмов, альтернативных западным платежным системам. Москва также выступает за дальнейшее расширение БРИКС за счет стран, разделяющих принципы уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.

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