«Без рисков, запретов и преград»: Путин призвал изменить финансовую систему

Путин: миру нужна современная и гибка финансовая архитектура

Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград, а со стимулами для современного развития», — заявил Путин.

По словам президента, новые финансовые инструменты должны помогать снижать издержки, ускорять расчеты и расширять доступ к финансированию. При этом он подчеркнул, что такая система должна учитывать и вопросы безопасности — включая противодействие уходу от налогов, мошенничеству и отмыванию средств.

«Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию», — отметил глава государства.

Путин также заявил о серьезной трансформации в сфере технологического лидерства. По его словам, исторически Запад воспринимался многими странами как главный источник технологического развития, однако сейчас эта модель меняется.

Президент отметил, что за последние 25 лет страны БРИКС значительно увеличили высокотехнологичный экспорт, и теперь он превышает треть глобальных поставок. По его словам, это говорит об изменении технологического баланса в мире.

«Теперь он превышает треть глобальных поставок, и это говорит об изменении технологического лидерства в мире», — сказал Путин.

Глава государства отдельно упомянул Китай, который, по его словам, занимает лидирующие позиции по количеству патентов в области искусственного интеллекта. Также он назвал Индию одним из ведущих игроков IT-индустрии, а Россию — страной с высокими темпами внедрения цифровых платформ, маркетплейсов, финансовых решений, городских сервисов, технологий в здравоохранении и образовании.

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