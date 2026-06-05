«Без рисков, запретов и преград»: Путин призвал изменить финансовую систему

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 44 0

Миру нужны правила, которые ускорят расчеты.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: миру нужна современная и гибка финансовая архитектура

Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура без рисков, запретов и преград, а со стимулами для современного развития», — заявил Путин.

По словам президента, новые финансовые инструменты должны помогать снижать издержки, ускорять расчеты и расширять доступ к финансированию. При этом он подчеркнул, что такая система должна учитывать и вопросы безопасности — включая противодействие уходу от налогов, мошенничеству и отмыванию средств.

«Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию», — отметил глава государства.

Путин также заявил о серьезной трансформации в сфере технологического лидерства. По его словам, исторически Запад воспринимался многими странами как главный источник технологического развития, однако сейчас эта модель меняется.

Президент отметил, что за последние 25 лет страны БРИКС значительно увеличили высокотехнологичный экспорт, и теперь он превышает треть глобальных поставок. По его словам, это говорит об изменении технологического баланса в мире.

«Теперь он превышает треть глобальных поставок, и это говорит об изменении технологического лидерства в мире», — сказал Путин.

Глава государства отдельно упомянул Китай, который, по его словам, занимает лидирующие позиции по количеству патентов в области искусственного интеллекта. Также он назвал Индию одним из ведущих игроков IT-индустрии, а Россию — страной с высокими темпами внедрения цифровых платформ, маркетплейсов, финансовых решений, городских сервисов, технологий в здравоохранении и образовании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.30
0.96 86.27
1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:56
«Больше чем сосед по региону»: Мирзиёев об отношениях с Россией
17:54
Путин: Запад запустил ослабление Всемирной торговой организации
17:52
НАСА перевело своих астронавтов с МКС на корабль Dragon
17:49
Путин: в России один из самых низких уровней безработицы среди развитых стран
17:48
На российском сегменте МКС обнаружили два места утечки воздуха
17:45
«Подходящая якобы всем»: Путин о системе недобросовестной конкуренции в мире

Сейчас читают

Песков: Зеленский может приехать в Москву в любой момент
«Только Господь знает»: Путин о возможности баллотироваться на пост президента в 2030 году
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2026
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео