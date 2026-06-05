«Меняют жизнь граждан»: Путин назвал три технологии, необходимые для суверенитета стран

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Располагающие такими инструментами государства смогут стать мощными центрами независимости в многополярном мире.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Путин: ИИ, автономные системы и платформенные решения важны для суверенитета

Президент России Владимир Путин назвал технологический прогресс одним из ключевых факторов глобальной трансформации. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

По словам главы государства, эксперты выделяют три технологии, которые уже сегодня способны менять жизнь граждан, работу бизнеса и деятельность государства. Речь идет об искусственном интеллекте, автономных системах и платформенных решениях.

«Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Что это? Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах», — отметил Путин.

Вторым важным направлением президент назвал автономные системы. По его словам, они кардинально повышают производительность труда и меняют целые отрасли экономики.

Третьим элементом Путин обозначил платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки.

Глава государства подчеркнул, что страны, располагающие собственными технологиями в сфере ИИ, автономных систем и цифровых платформ, смогут стать мощными центрами суверенитета в многополярном мире.

«Без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен», — заявил президент.

Путин отметил, что собственная технологическая база особенно важна для государств с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой. По его словам, такие страны не могут полагаться только на чужие решения, поскольку в этом случае рискуют стать объектами управления со стороны внешних платформ.

«Перед крупными государствами, настоящими цивилизациями, стоит вопрос исторического выбора: либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что Россия уже получила урок зависимости от зарубежных решений. Он напомнил об уходе некоторых поставщиков программного обеспечения с рынка, блокировке платежей и политическом вмешательстве в коммерческие отношения.

По словам Путина, Россия будет укреплять собственную критическую инфраструктуру и развивать кооперацию только с партнерами, которые уважают взаимные обязательства. В качестве примера такого взаимодействия он назвал Китай.

Президент отметил, что экономическое сотрудничество России и КНР охватывает практически все сферы, включая высокие технологии, транспорт, машиностроение и энергетику.

Ранее Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей заявил о том, что российское машиностроение успешно развивается и создает собственное технологическое решение.

По его словам, стратегическая линия страны оправдывает себя. Как отметил российский лидер, технологический суверенитет государства укрепляется благодаря решению: не копировать чужое, задавать тенденции на рынках и осваивать новые виды конкурентной продукции.

Путин уточнил, что России важно самостоятельно производить критически важную продукцию. В число таковой входят самолеты, роботы, цифровые платформ и ИИ-технологии.

Российский лидер отметил, что за четыре года объем промышленного производства вырос на 12%. В обрабатывающей отрасли показатель увеличился на четверть.

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