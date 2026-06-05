«Россия в числе глобальных лидеров»: Путин отметил качество платформенных решений

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Электронная коммерция дает возможность производителям выходить на отечественный рынок.

Путин об электронной коммерции России на ПМЭФ — видео

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Путин: Россия в числе глобальных лидеров по росту электронной коммерции

Россия находится в числе глобальных лидеров по росту электронной коммерции благодаря качеству платформенных решений. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Глава государства отметил, что динамика электронной коммерции растет примерно на 30% в год.

«Наша страна находится в числе глобальных лидеров по этому показателю. Это в том числе говорит о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду и отечественным производителям, и зарубежным поставщикам», — отметил Путин.

Президент отдельно остановился на сотрудничестве с Узбекистаном. По его словам, оборот узбекских товаров через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов, а в 2025 году вырос почти до 1,5 миллиарда. долларов. В 2026 году показатель может превысить два миллиарда долларов.

Путин подчеркнул, что такие платформы дают возможность производителям, в том числе малым и средним, выходить на российский рынок и рынки других стран.

«Производители самых разных товаров, включая мелких и средних производителей, через эту платформу спокойно попадают на российский рынок. Объемы растут, люди работают эффективно и хорошо зарабатывают», — сказал глава государства.

Ранее президент также отметил, что технологический прогресс является одним из важнейших факторов глобальной трансформации. Среди ключевых технологий, которые меняют жизнь граждан, бизнес и работу государства, он назвал искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения.

По словам Путина, страны, обладающие собственными технологиями в этих сферах, смогут стать мощными центрами суверенитета многополярного мира.

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