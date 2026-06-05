Путин назвал высокие зарплаты условием демографического успеха России

Россия сможет быть успешной в демографическом плане только при высоком качестве жизни и росте зарплат. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

По словам российского лидера, важную роль в этом играет уверенность людей в своем будущем и профессиональном развитии.

«Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна и успешна в демографическом плане. С сильными специалистами, уверенными в своей успешной профессиональной карьере, в своем будущем», — подчеркнул глава государства.

Ранее Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, назвал сбережение и приумножение населения России одной из ключевых долгосрочных задач государства.

Глава государства подчеркнул важность повышения рождаемости, поддержки семей с детьми и увеличения продолжительности здоровой жизни граждан.

По словам Путина, решать демографические вызовы необходимо в том числе через национальные проекты, а наиболее эффективные региональные меры поддержки семей следует масштабировать на общероссийский уровень.

Также ранее Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года.

Согласно закону, федеральный МРОТ составил 27 093 рубля. В пояснительной записке к документу указано, что повышение минимального размера оплаты труда отразится на зарплатах примерно 4,6 миллиона работников.

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