Переедут из Москвы в регионы: Путин напомнил госкомпаниям о договоренностях

Путин: крупные госкомпании должны переехать из Москвы в регионы

Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях по переезду крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы. Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации, укрепить доходную часть их бюджета, создать новые рабочие места», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что столице такие изменения не повредят, и обратился к мэру Москвы Сергею Собянину.

«Сергей Семенович, столице это не повредит. В качестве позитивного примера таких переездов можно привести компанию „Русгидро“ и Банк ПСБ», — заявил глава государства.

Кроме того, соответствующее решение уже принято по Объединенной двигателестроительной корпорации. По словам Путина, в финальной стадии «переезда» находятся компании группы РЖД, а также другие структуры, работающие в сфере железнодорожного строительства.

«Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать», — подчеркнул президент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

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