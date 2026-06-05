НАСА перевело своих астронавтов с МКС на корабль Dragon

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 76 0

Решение принято в связи с ремонтными работами.

НАСА перевело своих астронавтов с МКС — новости

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Ales Utouka

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НАСА приняло решение перевести своих астронавтов с Международной космической станции (МКС) на корабль Dragon из-за ремонтных работ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы федерального агентства Бетани Стивенс.

По ее словам, распоряжение соблюдать повышенные меры безопасности на борту корабля Dragon получили все четыре члена экипажа SpaceX Crew-12 и астронавт Крис Уильямс.

«В переходном тоннеле служебного модуля „Звезда“, называемом ПрК (промежуточная камера. — Прим. ред.), уже в течение какого-то времени наблюдаются... утечки (воздуха. — Прим. ред.), Роскосмос к настоящему времени принимает все возможные меры для их устранения», — уточняется в сообщении Стивенс.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что утечку обнаружили во время проведения осмотра переходной камеры. Безопасности экипажа и бортовым системам станции ничего не угрожает. Кроме того, второе место утечки воздуха уже активно готовится к окончательной герметизации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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