«Главное — это не возраст»: Путин ответил на письмо Зеленского

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 211 0

Президент бегло ознакомился с посланием главы киевского режима.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Путин ответил на упоминание своего возраста в «открытом письме» Зеленского

Президент России Владимир Путин ответил на упоминание своего возраста в «открытом письме» главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Он упомянул там, автор письма, о моем возрасте. Конечно, о возрасте должны думать все, но мне кажется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции», — заявил Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Президент рассказал, что с содержанием письма его ознакомил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Путина, накануне он не успел внимательно прочитать документ, а утром Песков снова передал ему эту бумагу, после чего глава государства бегло с ней ознакомился.

«Сегодня с утра мне Песков опять эту бумажку подсунул, я ее посмотрел, так, бегло, но тем не менее», — сказал Путин.

Говоря о теме возраста, президент подчеркнул, что сам по себе он не является главным критерием для оценки политика. По его словам, важнее способность человека выполнять свои функции и сохранять работоспособность.

«Главное — это не возраст, главное — это дееспособность и работоспособность», — отметил он.

Путин также добавил, что некоторые политические деятели старше него продолжают активно работать и демонстрируют достаточно энергии. При этом он подчеркнул, что оценка их действий — уже вопрос политического характера.

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