Глава делегации США на ПМЭФ заявил о мужестве жителей блокадного Ленинграда

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 101 0

Жители Северной столицы смогли выстоять благодаря культуре и музыке.

Фото, видео: Трахман Михаил/ТАСС; 5-tv.ru

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Глава делегации США на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) Родни Мимс Кук-младший заявил, что Ленинград выстоял в годы Второй мировой войны благодаря мужеству жителей, культуре и музыке. Об этом он заявил во врем выступления президнента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Во время выступления он поблагодарил российского лидера за гостеприимство и отметил, что уже 30 лет приезжает в Санкт-Петербург.

«Я очень люблю этот город, и я думаю, вам это хорошо известно. Я приезжаю в Петербург 30 лет», — сказал Кук-младший.

Путин в ответ отметил, что ему тоже нравится Санкт-Петербург. Он напомнил, что Ленинград является его родным городом.

Глава делегации США сравнил Северную столицу со своей малой родиной — Атлантой. По его словам, этот город был стерт с лица земли во время войны. Он подчеркнул, что Ленинград смог выдержать блокаду и не допустил захвата города.

«Санкт-Петербург смог преодолеть блокаду и не допустил того, чтобы фюрер проехал по улицам города и взял город под свой контроль», — заявил глава американской делегации.

Он также рассказал, что накануне по его просьбе оркестр исполнил Ленинградскую симфонию Дмитрия Шостаковича.

«Я знаю, что город выстоял не только благодаря мужеству и приверженности народа, но и благодаря культуре и музыке», — отметил Кук-младший.

По его словам, если бы у Атланты был свой Шостакович, возможно, город сохранился бы так же, как сегодня процветает Санкт-Петербург. После заявления главы делегации США зал начал аплодировать.

Ранее Владимир Путин в день 81-годовщины Великой Победы подчеркнул, что предки завещали нам беречь и защищать мир. Он также заявил, что разгромить фашизм помогли сила духа советского народа и русский характер. Эти качества с особой мощью проявляются в трудные для Отечества времена.

При этом российский лидер отметил, что наша страна никогда не делила победу в этой страшной войне на свою и чужую. Народы многих стран объединяет общая история и память тех, кто сражался за свободу.

Путин также добавил, что наш долг — не допустить оправдания преступлений нацистов и пресекать попытки исказить историю Второй мировой войны. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что 9 Мая для граждан РФ — священная дата, так как это событие трагически касается каждой семьи в нашей стране.

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