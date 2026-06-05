«Куда ветер подует?» — Путин о рисках атак Украины на Запорожскую АЭС

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 52 0

Европейским странам, которые одобряют действия Киева, нужно задуматься о собственной безопасности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; 5-tv.ru

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Путин предупредил Европу о рисках из-за ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин заявил об опасности ударов украинских формирований по району Запорожской атомной электростанции. По его словам, европейским странам стоит задуматься о собственной безопасности, поскольку последствия возможного повреждения объектов станции могут затронуть не только Россию. Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Глава государства отметил, что Россия обсуждала с Израилем вопросы безопасности атомной электростанции в Бушере и видит готовность израильской стороны учитывать эти риски. При этом, по словам Путина, ситуация вокруг Запорожской АЭС развивается иначе.

«Украинские войска постоянно наносят удары вблизи станции. В последнее время совсем уже голову потеряли — нанесли удар прямо по реактору», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что, по имеющимся данным, серьезных последствий удалось избежать.

«Слава богу, никаких существенных последствий не было. Реактор не пострадал, но, конечно, остановлен», — сказал глава государства.

При этом президент назвал обстановку на станции очень опасной. Он напомнил, что на объекте находится отработанное топливо, и повреждение соответствующих емкостей может привести к тяжелым последствиям.

«Если эти емкости будут повреждены, это вопрос очень серьезный: куда ветер подует? И совсем не факт, что в сторону территории Российской Федерации, а может и в Европу подуть», — отметил Путин.

По словам президента, европейские страны, поддерживающие действия Киева, должны учитывать эти риски.

«Европейцы, которые поощряют любые действия сегодняшнего киевского режима, должны об этом хорошо подумать, задуматься о своей собственной безопасности», — заявил глава государства.

Путин добавил, что на риски вокруг атомных объектов ранее аккуратно указывал и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Ранее Владимир Путин в ходе пресс-подхода после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Казахстане отметил, что в условиях боевых действий невозможно назвать конкретные сроки завершения конфликта на Украине.

По его словам, делать какие-либо прогнозы — опрометчивое решение, и так практически никто не делает. Тем не менее президент уточнил, что ситуация на поле боя складывается так, что Россия может говорить о приближении к завершению конфликта.

Как утверждает глава государства, вооруженные силы Российской Федерации наступают по всем направлениям. Каждый день бойцы специальной военной операции освобождают все больше населенных пунктов.

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