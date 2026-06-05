«Будем всегда выполнять»: Путин об обязательствах перед партнерами

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Сотрудничество России с Индией не зависит от политической конъюнктуры.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Путин: Россия всегда будет выполнять обязательства перед партнерами

Россия всегда будет выполнять обязательства перед партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Главная тема мероприятия в этом году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

«Наше сотрудничество с Индией, так же как и с другими нашими партнерами, не подвержено политической конъюнктуре», — заявил Путин.

Президент отметил, что военно-техническое сотрудничество является чувствительной сферой, где особенно важны надежность и соблюдение договоренностей. По его словам, Россия самостоятельно определяет, как выстраивать отношения с партнерами.

«Нам никто не может сказать: “Вот Индии не поставляйте», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что Москва будет действовать исходя из собственных интересов и продолжит выполнять взятые на себя обязательства, особенно перед такими партнерами как Индия.

«Мы будем делать то, что считаем нужным для себя, и будем всегда выполнять наши обязательства перед нашими партнерами», — сказал президент.

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