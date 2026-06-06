Советник президента Кобяков: Запад не может предложить честного сотрудничества

Россия последовательно предлагает странам прагматичное партнерство, но Запад то и дело отказывается, делая ставку на противостояние. Об этом сказал советник президента РФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2026.

«Запад не может предложить никакого честного сотрудничества миру, только колонизацию, экономическую, культурную, научную, политическую. А те, кто мыслят иначе, значит, те против Запада. Россия же последовательно предлагает партнерство, прагматичное партнерство и сотрудничество», — сказал Кобяков, отметив, что позиция РФ близка большинству стран, включая Африку и Азию.

По словам советника президента, особенно внимательно за происходящим в мире следит Китайская Народная Республика (КНР). Именно поэтому, как добавил Кобяков, официальные представители Минобороны КНР не раз открыто говорили о том, что США — главная причина международного беспорядка.

«Это слова китайцев. Почему запад снова выбирает войну, а потому что на горизонте опять маячит проблема глобального долга», — сказал Кобяков.

Он добавил, что в настоящее время совокупный мировой долг составляет более 330 триллионов долларов, то есть больше 300% к мировому ВВП.

ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

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