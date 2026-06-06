«Красный» код: вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 12 км

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 61 0

Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива.

Фото, видео: MAX/Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

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Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 12 км

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту до 12 километров, заявили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«По данным камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 6 июня из вулкана Шивелуч был зафиксирован пепловый выброс на высоту до 12 000 метров, при высоте самого исполина — 3 283 метров. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива», — отмечается в сообщении.

В регионе действует «красный» код авиационной опасности, но на пути распространения шлейфа пепла населенных пунктов нет, добавили в ведомстве.

В последний раз выброс пепла Шивелуча отмечали 7 апреля. Тогда ситуация на полуострове была неспокойная. Взметнувший пепел достиг десяти километров над уровнем моря, а шлейф протянулся примерно на 30 километров к северу.

Шивелуч — один из крупнейших и самых активных вулканов Камчатки. Он находится на северо-востоке полуострова. Это самый северный действующий вулкан региона. Рядом с ним расположен населенный пункт — Ключи.

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