Стихи, первый рэп и «фит» с Кудрявцевой: Кучерена о карьере в шоу-бизнесе

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 579 0

Адвокат активно развивается в музыкальной сфере.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Адвокату Кучерене понравилось работать над песней с Лерой Кудрявцевой

Совместная песня с телеведущей Лерой Кудрявцевой, стихи, рэп — адвокат Анатолий Кучерена рассказал корреспонденту 5-tv.ru на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение», как продвигается его музыкальная карьера.

Новость о том, что телеведущая и адвокат выпустили совместный трек «Ноль» облетела СМИ 5 июня.

«(С Лерой Кудрявцевой сработались. — Прим. ред.)…очень легко. Как будто мы вообще всю жизнь вместе на сцене. Я, честно говоря, не ожидал... Самая комфортная. Даже если я что-то не так сделаю, она улыбнется, возьмет под локоточек, и мы пойдем дальше», — рассказал Кучерена о работе над «фитом», совместной композицией.

Продюсер Кучерены Татьяна Тур подтвердила слова клиента — с телеведущей было очень комфортно работать.

Говоря о будущем «на сцене» адвокат отметил, что его стихи станут только лучше.

«Что будет дальше, я бы не стал загадывать, но точно могу сказать, что те стихи, которые будут написаны, они будут более калорийными, более яркими, более, наверное, едкими», — заключил Кучерена.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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