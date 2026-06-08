Израиль нанес новый удар по Ливану: разрушены три этажа жилого дома, есть жертвы

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Ни одна из провинций страны сейчас не является безопасной.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nidal Eshtayeh; 5-tv.ru

Израиль нанес новый удар по Ливану

То, что прямо сейчас происходит в регионе, стало прямым следствием ударов Израиля по союзникам Ирана в Ливане. При этом Тель-Авив уже заявил о подготовке новых рейдов и потребовал эвакуации жителей сразу нескольких районов на юге республики.

В частности — города Тир, где проживают около 130 тысяч человек. О том, как эта эскалация ломает судьбы простых людей, говорят кадры из пригородов Бейрута. Именно там сейчас работают корреспонденты телеканала «Аль-Маядин». Аббад Саббаг эксклюзивно для «Известий» расскажет, как ливанские города живут в ожидании новых атак.

«Новая израильская атака по южному пригороду Бейрута. Самолеты армии ЦАХАЛ нанесли удар ракетами по этому зданию. В результате три этажа жилого дома были полностью разрушены. Это уже третья атака по южному пригороду Бейрута с момента прекращения огня. По предварительным данным, погибли два человека, есть раненые. Многим помощь оказали прямо здесь, на месте», — сообщил корреспондент «Аль-Маядин» Аббад Саббаг.

Мы находимся в районе Тахвитат аль-Гадир. Ранее он уже подвергался атакам Израиля. Сейчас на месте работают бульдозеры, разбирают завалы перед поврежденным зданием, чтобы открыть дорогу.

Жители этого района ждут, что атаки ЦАХАЛ продолжатся. И хотя ранее этот пригород Бейрута был выведен из-под израильских ударов, он вновь оказался в центре эскалации. Ни одна провинция Ливана сейчас не находится в безопасности.

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