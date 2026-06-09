«Пока жизнь не загонит в угол»: Донцова о том, как трудности сделали ее сильнее

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Писательница призналась, что в юности мыла туалеты, чтобы прокормить маленького сына.

Донцова о бедности: мыла туалеты с сыном на руках

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Писательница Дарья Донцова рассказала, что работала уборщицей

Дарья Донцова рассказала, как осталась одна с ребенком на руках и была вынуждена хвататься за любую работу, включая уборку общественных туалетов. Об этом 74-летняя писательница поведала в эфире «Шоу Воли».

«Пока жизнь не загонит в угол и не сунет носом в грязь, не узнаешь, каков ты», — поделилась она пережитой мудростью.

Будущая знаменитость, выросшая в интеллигентной семье, рано вышла замуж за студента Дмитрия Демина, однако брак стремительно распался.

С крохотным сыном Аркадием на руках Дарья не получила от бывшего супруга ни помощи, ни алиментов. Студентку официально никуда не трудоустраивали, пока сердобольный знакомый не помог оформиться через родственницу. Поначалу приходилось драить туалеты, но позже ее даже повысили — перевели на уборку залов.

Сейчас в жизни Донцовой давно нет ни вокзальной грязи, ни нужды. Рядом любимый третий муж, профессор МГУ Александр, с которым они вместе больше 40 лет. Именно он выходил писательницу после страшного диагноза — рак груди — почти 30 лет назад. Врачи отводили Дарье лишь три месяца, но она выдержала несколько операций и 18 курсов химиотерапии, а в больничной палате написала первые иронические детективы.

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