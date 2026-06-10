Черешня подешевела в России почти на четверть

Черешня в крупных торговых сетях России за две недели подешевела на 24% после поступления на прилавки первого отечественного урожая. Средняя цена ягоды снизилась с 800 рублей до 610 рублей за килограмм. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Богданова, черешня относится к сезонным ягодам, поэтому ее стоимость обычно снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сместился ближе к июню, однако после появления российской ягоды предложение расширилось, а цены пошли вниз.

В магазинах, в зависимости от формата торговой точки, представлено от одной до четырех позиций черешни — из России, Турции, Узбекистана и Азербайджана. Торговые сети расширяют сотрудничество с отечественными производителями, чтобы по мере развития сезона предлагать покупателям более широкий выбор ягод. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли также отмечают устойчивый рост спроса на ягоды: по оценкам сетей, он ежегодно увеличивается примерно на 8–12% в натуральном выражении на фоне интереса россиян к здоровому образу жизни.