Черешня подешевела в России почти на четверть

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 26 0

Снижение цен началось после поступления первого отечественного урожая.

Почему подешевела черешня в России — цены на ягоды лето 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Черешня в крупных торговых сетях России за две недели подешевела на 24% после поступления на прилавки первого отечественного урожая. Средняя цена ягоды снизилась с 800 рублей до 610 рублей за килограмм. Об этом сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Богданова, черешня относится к сезонным ягодам, поэтому ее стоимость обычно снижается с началом сбора урожая на юге страны. В этом году из-за прохладной весны сбор сместился ближе к июню, однако после появления российской ягоды предложение расширилось, а цены пошли вниз.

В магазинах, в зависимости от формата торговой точки, представлено от одной до четырех позиций черешни — из России, Турции, Узбекистана и Азербайджана. Торговые сети расширяют сотрудничество с отечественными производителями, чтобы по мере развития сезона предлагать покупателям более широкий выбор ягод. В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли также отмечают устойчивый рост спроса на ягоды: по оценкам сетей, он ежегодно увеличивается примерно на 8–12% в натуральном выражении на фоне интереса россиян к здоровому образу жизни.

 

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