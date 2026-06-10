Украинский дрон повредил здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»
Здание является символом стойкости.
Фото: © РИА Новости/Свет
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Украинский БПЛА повредил здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По словам главы региона, в результате удара БПЛА загорелась крыша исторического здания.
«Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага», — подчеркнул Развожаев.
Губернатор напомнил, что во время Великой Отечественной войны панорама подвергалась массированным бомбардировкам немецкой авиации. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, спасательной службы Севастополя и руководители профильных ведомств. Специалисты уточняют масштабы повреждений и контролируют ситуацию.
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