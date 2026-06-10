Путин спрогнозировал снижение ключевой ставки

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 50 0

По словам президента России, на это можно рассчитывать из-за падения инфляции.

Когда снизится ключевая ставка

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Успехи принятых мер по борьбе с ростом цен в России позволяют рассчитывать на скорое снижение ключевой ставки Центрального банка (ЦБ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Российский лидер обратил внимание на то, что уровень инфляции в стране продолжает уверенно снижаться.

«Инфляция-то падает. Сколько она уже? Пять с небольшим процентов. Думаю, что мы вправе рассчитывать и на снижение ключевой ставки, и на достижение других необходимых параметров», — сказал глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в апреле 2026 года совет директоров ЦБ России снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Такие действия соответствовали ожиданиям рынка, так как аналитики предсказывали такой сценарий, основываясь на динамике инфляции и экономической ситуации.

Известно, что до этого смягчение денежно-кредитной политики произошло 20 марта — тогда показатель был опущен до 15% годовых.

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