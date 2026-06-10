«Пример для всех»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной

Путин назвал творческий путь Людмилы Чурсиной примером служения культуре

Профессиональная биография народной артистки СССР Людмилы Чурсиной — достойный пример для всех, кто решил связать свою жизнь с искусством. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями от президента России Владимира Путина, опубликованной на официальном сайте Кремля.

«Творческая, профессиональная биография Людмилы Чурсиной, ее преданность своему делу и призванию служат достойным примером для всех, кто решил посвятить себя высокому служению отечественной культуре», — говорится в заявлении.

Глава государства назвал Чурсину светлым, талантливым человеком и великолепной актрисой. Президент подчеркнул, что за годы работы она создала десятки ярких, запоминающихся образов, которые навсегда обогатили российскую театральную и кинематографическую школу.

Актриса ушла из жизни 10 июня на 85-м году жизни. В окружении артистки рассказали, что причиной смерти стала продолжительная борьба с онкологическим заболеванием. Прощание с Людмилой Чурсиной и похороны пройдут 12 июня на Сестрорецком кладбище в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Людмилу Чурсину настоящим послом России, отметив ее вклад в отечественное кино и театр.

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