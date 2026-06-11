Вооруженные силы Ирана и США ведут бои в Персидском заливе

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Срочная новость 33 0

Взрывы гремят на островах Кешм и Хенгам.

Фото: www.globallookpress.com/Sha Dati

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Иранские и американские военные ведут боестолкновения в районе Персидского залива. Об этом сообщает агентство Mehr.

«В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», - говорится в материале.

В издании также заявили о звуках взрывов на островах исламской республики Хенгам и Кешм, городах Бендер-Аббас, Минаб и Сирик, расположенных в южной части страны. При этом о причинах звуках агентство не пишет.

В Вашингтоне сегодня ночью объявили о новой атаке на Иран – американские ВС наносят удары по объектам критической инфраструктуры ИРИ. До этого глава Пентагон Пит Хегсет анонсировал «мощные и «четкие удары» по военным объектам страны. Он также добавил, что Тегеран затягивает переговоры с США по ядерной сделке.

При этом иранские СМИ подчеркнули, что ВС исламской республики приведены в полную боевую готовность и в случае ударов США атакам подвергнутся американские базы в регионе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении армии Ирана.

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