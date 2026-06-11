Задержан агент СБУ, готовивший убийство сотрудника Минобороны

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 52 0

Об этом сообщили в ФСБ.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Сотрудниками ФСБ был задержан агент Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил убийство сотрудника Минобороны России. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий на территории Московского региона установлен и задержан гражданин иностранного государства 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был ликвидировать российского военнослужащего с использованием огнестрельного оружия», — говорится в сообщении ФСБ.

Известно, что задержанный нелегально проживал в Испании. Там он скрывался от правоохранительных органов, так как на родине находился в уголовном розыске. По словам мужчины, он сам связался с СБУ и взамен на документы, которые позволили бы легально проживать на территории Евросоюза, согласился выполнить их задания.

В феврале 2026 года он приехал в Россию. По указанию куратора нашел в тайнике пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы и 16 патронов. Также он получил указания по цели, которую противник планировал ликвидировать. Мужчина провел разведку по адресу проживания и работы своей жертвы. Но в назначенный для убийства срок российского военнослужащего не было на месте. После этого кураторы СБУ приказали ему спрятать пистолет и вылететь в Молдавию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали жителя Санкт-Петербурга, который переводил деньги украинским неонацистам. Они действовали под видом международного благотворительного фонда.

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